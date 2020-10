Coronavirus : Les masques rappelés par la Confédération sont inoffensifs

Après la découverte de traces de champignons sur des échantillons de masques de protection acquis par la Confédération, des tests ont démontré que les masques ne présentent pas de risque pour la santé.

Inférieur aux valeurs limite

L’Hôpital universitaire de Bâle-Ville et un laboratoire environnemental indépendant et certifié ont alors testé 25 lots, indique lundi le Département de la défense et de la protection de la population dans un communiqué. Des moisissures ont été détectées dans 0,65% des échantillons. Une valeur attendue pour des produits qui ne doivent pas et ne sont pas stériles.