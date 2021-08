Fribourg : Les masques tombent dans les écoles fribourgeoises

Des tests répétitifs seront mis en place sur la base du volontariat pour les élèves du Cycle d’orientation, quand ceux du post-obligatoire sont invités à se faire vacciner.

Image d’illustration Reuters

Fini les masque le 26 août prochain pour les élèves et pour le corps enseignant fribourgeois. Mais, l’abandon du port du masque dans les écoles ne doit pas être interprété comme un retour à la normale, insiste la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) du Canton de Fribourg dans un communiqué. Les cantons de Vaud, de Genève, de Neuchâtel, du Valais et du Jura ont déjà annoncé leurs mesures concernant le Covid-19 pour cette rentrée scolaire. Pour Fribourg, différentes mesures sont prévues selon les cycles.

À l’école enfantine et à l’école primaire (cycle 1 et 2), la rentrée s’effectue avec les mêmes mesures d’hygiène que l’année dernière, soit le lavage et/ou la désinfection des mains ainsi que l’aération régulière des locaux, mais les enseignants peuvent désormais renoncer au port du masque. La possibilité pour les communes responsables des transports scolaires d’imposer le port du masque dans les bus, notamment en cas de flambées, est maintenue. Pour les écoles du Cycle d’orientation (cycle 3), l’obligation du port du masque est abandonnée tant pour les élèves que pour le corps enseignant.

Cependant, des tests préventifs répétitifs à large échelle sont mis en place dès la rentrée scolaire et jusqu’aux vacances d’automne, soit du 30 août au 15 octobre. Les tests concernent les élèves, le corps enseignant et le personnel administratif de l’école qui ne sont ni vaccinés, ni immunisés et qui ne présentent pas de symptômes. La participation aux tests répétitifs est vivement recommandée, mais continue de se faire sur une base volontaire. La mise en place de ces tests salivaires répétitifs dans les 23 Cycles d’orientation du canton est une mesure préventive qui a plusieurs objectifs.

L’objectif est de: Limiter la propagation du virus dans les écoles en repérant les personnes positives mais

asymptomatiques et, en conséquence, limiter les quarantaines pour les élèves et le personnel

de l’établissement.

Maintenir l’enseignement en présentiel et selon la grille horaire (mélanges de classes et

cours à option inclus).

Éviter autant que possible le port du masque durant le temps scolaire.

Post-obligatoire

Pour les écoles du S2, de même que pour les cycles 1, 2 et 3, la rentrée s’effectue avec les mêmes mesures d’hygiène que l’année dernière et il n’y a plus d’obligation du port du masque, ni pour les élèves, ni pour le corps enseignant. Les élèves sont par contre incités à se faire vacciner. Des plages horaires leur ont d’ailleurs été réservées en juin et au début juillet dans les centres de vaccination de Bulle et de Granges-Paccot.

Pour tous les cycles, des tests préventifs sont prévus lors des camps scolaires et des voyages d’études avec nuitées pour les élèves et le personnel encadrant. En cas de refus, la participation au camp ou au voyage ne sera pas autorisée. Les intervenants externes doivent également porter le masque dans le périmètre de l’établissement scolaire, qu’ils soient vaccinés ou non.