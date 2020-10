Suisse : Les masques vendus en Suisse protègent (très) mal

L’émission ABE de la RTS a testé les principaux masques disponibles à la vente dans notre pays. La plupart ne protègent pas suffisamment. Et tous les masques en tissu ont échoué au test.

C’est un test aux résultats alarmants qu’a dévoilé mardi soir ABE de la RTS. En effet, l’émission s’est penchée de près sur la qualité des masques de protection contre le coronavirus vendus en Suisse, qu’ils soient en tissu ou en polypropylène. Conclusion: sur les 16 masques analysés par des labos à Zurich et Vienne, seuls quatre protègent correctement leur porteur. Tous les autres ont échoué. La palme de l’inefficacité revient aux dispositifs en tissu qui n’offrent aucune protection à leurs utilisateurs.

Les quatre masques qui ont réussi le test sont disponibles chez Lidl (»Disposable face Mask» à 32 centimes la pièce), Coop ( «PM-Plus Medical», 32 cts aussi), Migros ( «Medi-Inn», 32 cts) et dans les pharmacies SunStore ( «JINGEAO», 80 cts la pièce).

A noter que les critères retenus sont la résistance aux éclaboussures – tel un éternuement – la filtration des particules et la perméabilité à l'air. Enfin, suite à ces résultats, Aldi a décidé de cesser de vendre son masque «ASPOP» et Sunstore en a fait de même avec un masque fabriqué par la firme romande Nexera.

Contaminations en hausse

Depuis le début de la pandémie, le total des décès s’élève à 1808 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5110. Au total, 65'881 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur plus de 1,5 million de tests effectués en Suisse et au Liechtenstein.