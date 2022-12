Les touristes chinois pas de retour tout de suite en Suisse

Suisse : Les masses de touristes chinois ne seront pas de retour tout de suite

Depuis l’annonce des autorités chinoises d’une réouverture des frontières et de l’abandon des quarantaines à l’arrivée en Chine dès le 8 janvier, les plateformes de voyage chinoises ont connu une explosion des visites. Bloqués chez eux pendant près de trois ans, les Chinois sont avides de retrouver le large. Mais la Suisse, et plus généralement l’Europe, ne seront pas leurs premières destinations, comme le relève «Blick» mercredi.