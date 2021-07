Vice de forme : Les mauvaises recommandations de YouTube

L’éditeur du navigateur Firefox a mis en évidence des errements issus du recours à l’intelligence artificielle par Google.

La fondation Mozilla a tiré le bilan annuel de RegretsReporter , son extension pour Firefox, son navigateur web, aussi disponible sur Chrome, le navigateur de Google, L’algorithme de recommandations de YouTube en prend pour son grade. Il est responsable du 71% des vidéos que les utilisateurs de l’extension n’auraient jamais voulu voir, selon l’analyse des données. Cette proportion est encore plus importante dans les pays non anglophones, notamment la France, relève le rapport de la fondation.

Ce sont les informations erronées qui ont le plus heurté cet échantillon d’utilisateurs, volontaires et non représentatifs, de l’extension pour navigateurs web d’ordinateur de bureau. Des dizaines de milliers d’entre eux ont téléchargé l’extension, 1662 émettant au moins un rapport sur une vidéo YouTube qu’ils ont regretté avoir regardée, pour un total de 3362 rapports provenant de 91 pays entre juillet 2020 et mai 2021.