Omnisports : Comme Osaka, les sportifs commencent à parler de leurs failles

Nombreuses sont les stars qui ont connu des moments de dépression. Les spécialistes s’accordent sur le besoin de les aider.

À l’image de Naomi Osaka, de plus en plus de sportifs évoquent publiquement leur dépression, ce mot longtemps tu dans un monde où les blessures de l’âme sont souvent perçues comme une faiblesse.

Même si elle est encore rare dans le sport, la parole commence à se libérer. La Japonaise Naomi Osaka n’est pas la première à parler de dépression. Mais son statut de quadruple gagnante d’un Grand Chelem, et son aura offrent une résonance particulière à ce mal qui frappe aussi les sportifs.

Épisodes dépressifs

Elle vient étoffer une liste de sportifs prestigieux qui ont avoué avoir vécu des passages à vide, comme les nageurs Michael Phelps, Ian Thorpe, le cycliste Tom Dumoulin ou encore le joueur de tennis Nick Kyrgios. Des stars qui masquent un grand nombre de sportifs plus anonymes, ayant connu eux aussi des épisodes dépressifs pendant leur carrière.

«La dépression, c’est un mot qui a une connotation péjorative et qui est mal compris par la population», explique le professeur Philippe Godin, psychologue du sport à l’Université de Louvain en Belgique.

Des suicides

«Il y a même des suicides», comme celui en mars 2019, à 23 ans, de Kelly Catlin, la cycliste triple championne du monde de poursuite sur piste et médaillée d’argent aux JO de Rio, rappelle Yannick Boulanghien, thérapeute dans le sport. «Le sportif n’est pas plus fragile ni plus solide que monsieur ou madame Durand. Il y a beaucoup de facteurs extérieurs, l’exposition, l’enjeu, qui mettent en pression», explique-t-il.