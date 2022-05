Formule 1: «Les mécaniciens voulaient tous travailler sur la voiture d’Alonso»

Christian Horner, le chef de l’écurie Red Bull, aimait bien répéter pendant un temps que le pilote le plus convoité en Formule 1 s’appelait Max Verstappen. Mais il fut un temps où ce titre officieux était détenu par l’Espagnol Fernando Alonso. Pour cela, il faut remonter à une quinzaine d’années.

Toute juste auréolé de sa deuxième couronne mondiale, le pilote avait fait le choix de quitter l’écurie Renault pour rejoindre McLaren, en vue de la saison 2007. Et au sein de l’écurie britannique, «Nando» a fait tourner la tête de beaucoup de mécaniciens. C’est en tout cas ce qu’a raconté, l’un d’entre eux pour le podcast Pitlane Life Lessons. «Les mécaniciens et ingénieurs se battaient pour travailler dans le box d’Alonso. Les gens ne voulaient pas travailler sur la voiture d’Hamilton car on n’en attendait pas beaucoup de sa part», s’est remémoré Marc Priestley, ancien mécano des flèches d’argent.