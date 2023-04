Beachvolley: Les médaillées olympiques visent les JO 2024 sous un nouveau nom

Anouk Vergé-Dépré (à gauche) et Joana Mäder – anciennement Heidrich – retrouvent les terrains ensemble après dix mois d’absence et joueront sous un nouveau nom. freshfocus

Le duo de beach-volley formé par la Bernoise Anouk Vergé-Dépré et la Zurichoise Joana Heidrich - nouvellement Joana Mäder depuis son mariage vendredi avec son compagnon, le hockeyeur du HC Viège Stefan Mäder - s'apprête à effectuer son grand retour sur le circuit du Beach Pro Tour après dix mois d’absence en raison de la grave blessure à l'épaule subie par la Zurichoise aux championnats du monde à Rome de juin 2022.

Médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et championnes d’Europe en 2020, les deux Suissesses entraînées par le coach Spiros Karachalios visent la qualification pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

Sous le nom Vergé-Dépré/Mäder

Les deux Suissesses de 31 ans évolueront dès à présent sous le nom de Vergé-Dépré/Mäder. Dès la semaine prochaine, elles retrouveront ensemble les terrains pour la première fois depuis les championnats du monde de 2022. Remise de sa blessure à l’épaule après une longue rééducation, Joana Mäder se réjouit tout particulièrement de reprendre la compétition au plus haut niveau: «J'ai passé dix mois difficiles avec de nombreux obstacles, rappelle la Zurichoise de 31 ans. Entre-temps, il s'agissait seulement de pouvoir à nouveau actionner les doigts, car le nerf s'était détaché. En rééducation, j'ai appris qu'il y a des choses qui demandent une patience extrême et la conviction constante qu'on va y arriver. J'ai appris à apprécier ce que cela signifie d'être en bonne santé. Même les jours où j'avais de gros doutes, j'ai continué à avancer. Maintenant, je me réjouis comme un petit enfant de pouvoir retrouver le court avec Anouk.»

Pour la Bernoise Vergé-Dépré, le retour à la compétition de sa partenaire de longue date a été un moment très attendu: «Je me réjouis énormément que Joana et moi puissions enfin revenir sur le circuit. Sa blessure à l'épaule a représenté une période de défi pour moi aussi, reconnaît l’athlète de 31 ans. Pendant longtemps, nous ne savions pas si nous pourrions à nouveau participer à des compétitions ensemble. Pendant la période de rééducation, j'ai toujours essayé de l'encourager. Joana est une battante qui travaille dur comme personne. Nous allons maintenant tout mettre en œuvre pour retrouver notre niveau d'antan et nous qualifier pour les Jeux olympiques de 2024».

Le Brésil dans quelques jours