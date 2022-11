Coupe du monde : Les médecins argentins alertent les supporters du risque d’infarctus

«Les infarctus en plein match sont beaucoup plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Et les hommes en meurent plus. Non seulement on le constate pendant les matches, mais aussi après, en particulier s’ils perdent. Donc on pense que la consommation d’alcool et de tabac post-défaite augmente aussi les risques cardiaques.» ajoute le médecin. Reste à voir si les Argentins vont calmer leurs ardeurs après ces mises en garde du corps médical. Rien n’est moins sûr.