Allemagne : Les médecins de soins intensifs demandent le confinement

L’association allemande des médecins de soins intensifs appelle lundi à un verrouillage, pour contenir la troisième vague de Covid-19.

«D’après les données dont nous disposons et à cause de la diffusion du variant britannique, nous préconisons très fortement de revenir à un verrouillage dès maintenant pour simplement empêcher une forte troisième vague», a déclaré Christian Karagiannidis, directeur scientifique de l’association des médecins de soins intensifs à la radio publique allemande.

«Nous n’avons rien à gagner à laisser la prochaine ou les deux prochaines semaines ouvertes, car nous allons atteindre très rapidement un niveau élevé et il sera deux fois plus difficile à ce niveau élevé de faire redescendre les chiffres», met en garde le médecin.

Mise en garde

Des restrictions importantes subsistent en Allemagne, avec la fermeture depuis des mois des bars, restaurants, lieux culturels et sportifs ou encore des magasins jugés non essentiels. Les écoles et garderies ont en revanche rouvert depuis la fin février mais avec des classes en demi-groupes. Et les autorités ont relâché un peu la pression concernant les contacts entre personnes.