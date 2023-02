Santé : Les médecins homéopathes toujours moins nombreux en Suisse

L’homéopathie n’est plus une branche qui attire les médecins. (image d’illustration)

Pourtant, les médecines complémentaires exercées par des médecins sont remboursées par l’assurance maladie de base de façon définitive depuis 2017 en Suisse. On aurait pu s’attendre à ce que davantage de patients se tournent ces dernières années vers ces thérapies et que le nombre de praticiens augmente en conséquence. D’autant plus qu’une inscription au catalogue des prestations remboursées devrait renforcer la crédibilité de ces pratiques.