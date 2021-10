Racisme : Les médecins noirs victimes de discrimination à l’embauche à Londres

Selon une étude anglaise, un médecin blanc a par exemple six fois plus de chances de décrocher un emploi de médecin à Londres qu’un médecin noir.

Les résultats de l’étude montrent des différences marquées selon les origines ethniques des postulants. AFP

Les candidats blancs ont six fois plus de chances de décrocher un emploi de médecin à Londres que les candidats noirs, selon des chiffres collectés auprès du service public de santé britannique, le NHS, et publiés mercredi par la revue médicale «The BMJ».

Ces chiffres obtenus de la part de 12 établissements du NHS à Londres, sur 18 interrogés, montrent également que les médecins blancs sont quatre fois plus susceptibles de se voir offrir un poste que les candidats asiatiques ou les candidats d’origine ethnique mixte.

Ces données ont été compilées par Sheila Cunliffe, une professionnelle des ressources humaines qui a demandé aux différents établissements de lui fournir des éléments concernant le nombre et l’origine ethnique des candidats à des emplois médicaux, des candidats présélectionnés et de ceux à qui ont été proposés des postes en 2020-2021.

Pas de pénurie de candidats

Les résultats montrent des différences marquées selon les origines ethniques des postulants. Par exemple, au Barts Health NHS Trust, les candidats blancs étaient 15 fois plus susceptibles que les candidats noirs de se voir proposer un emploi. Et au St George’s University Hospitals NHS Foundation Trust, les candidats blancs étaient 13 fois plus susceptibles de décrocher un emploi que les candidats noirs et 11 fois plus que ceux d’origine asiatique.

Sheila Cunliffe affirme que la différence observée n’est pas due à une pénurie de candidats. Elle souligne qu’en 2020-2021, le Kingston Hospital NHS Foundation Trust (KHFT) a offert des postes de médecins à 90 candidats, dont 50 des 317 postulants blancs. Mais malgré 418 candidats noirs postulant à des postes de médecins, et 65 présélectionnés, aucun médecin noir n’a obtenu un poste au cours de cette période.

«Le NHS n’évolue pas de manière significative en termes de diversité et d’inclusion», a déclaré Sheila Cunliffe, qui appelle à en faire davantage pour combattre les discriminations ethniques à l’embauche. «Ce dont le personnel et les patients ont besoin de toute urgence, c’est d’un véritable changement et d’un environnement inclusif où nous pouvons tous nous épanouir au travail», a-t-elle plaidé.

Répondant à ses conclusions, un porte-parole du NHS à Londres a déclaré que le service public de santé de la capitale «s’engage à garantir des opportunités justes et égales pour tous et, après avoir écouté les expériences des employés du NHS, des travaux sont en cours pour améliorer les processus de recrutement et de sélection ainsi que l’accessibilité et la visibilité des nouveaux postes».