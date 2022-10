Matthew Perri a frôlé la mort : «Les médecins ont dit que j'avais 2% de chance de vivre»

Il est prêt. Prêt à parler de tout: Matthew Perry, le célébrissime Chandler de «Friends», a attendu «d'être sûr d'être assez loin du côté obscur» pour se raconter pleinement, dans ses mémoires «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», qui sortiront le 1er novembre. Quelques jours avant la sortie, il s'est confié au magazine People : quand, il y a 4 ans, à l'âge de 49 ans, son colon a littéralement explosé à cause d'une surconsommation d'opioïdes: «Les médecins ont dit à ma famille que j'avais 2% de chance de vivre».

Dans un état très grave, il a passé deux semaines dans le coma et cinq mois à l'hôpital. «On m'a branché à une machine appelée ECMO (pour extracorporeal membrane oxygenation) qui prend le relais de votre cœur et de vos poumons».

Le point le plus critique d'un état de santé qui s'est détérioré au fil des années. Quand à 24 ans, il décroche le rôle du trublion du Central Park, sa dépendance à l'alcool débute à peine. «Je pouvais la gérer». Mais à 34 ans, les problèmes s'accumulent et il expérimente les montagnes russes. «J'ai été sobre tout le long de la saison 9», pour laquelle il a été nommé dans la catégorie Meilleur acteur.

Jusqu’à 55 comprimés par jour

Puis il alterne avec des périodes plus sombres. Au pire du pire, il avalait 55 comprimés de paracétamol par jour et ne pesait plus que 58 kg. «Je ne savais pas comment m'arrêter». Ses amis de «Friends» l'ont évidemment repéré mais «ils étaient compréhensifs et patients», explique Matthew Perry.