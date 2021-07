Coronavirus à Genève : Les médecins vont pouvoir délivrer des certificats Covid

L’association des médecins genevois a demandé à l’Etat l’autorisation de certifier l’obtention d’un test négatif.

A ce jour, à Genève, seuls les laboratoires, les centres de dépistage et les pharmaciens peuvent délivrer le sésame.

Pour l’heure, et contrairement à leurs homologues vaudois, les médecins du bout du lac ne peuvent pas délivrer de certificats Covid. Cet empêchement est en passe de disparaître. Vendredi, l’association cantonale des médecins (AMGe) a demandé à l’Etat l’autorisation de remettre ces sésames liés au passage d’un test négatif, au même titre que les laboratoires, les pharmacies et les centres de dépistage. Selon le secrétaire général de l’AMGe, qui s’est confié à la «Tribune de Genève», la réponse formelle est toujours attendue, «mais elle est acquise». Selon lui, plus du tiers des 1200 praticiens membres sont intéressés à pouvoir fournir cette prestation.