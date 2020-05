Covid-19

Les médias devraient obtenir une aide

Le Conseil des Etats a approuvé lundi à une large majorité deux motions pour venir en aide aux médias.

Les médias jouent un rôle irremplaçable en temps de crise et leur apport est indispensable. Mais la pandémie a aggravé leur situation économique déjà difficile. Les revenus publicitaires ont chuté de 60 à 95% dans un délai très court. Une perte que les médias ne peuvent pas compenser, a expliqué Stefan Engler (PDC/GR) au nom de la commission.

65 millions

L'agence Keystone-SDA-ATS doit recevoir des moyens financiers supplémentaires, afin de pouvoir proposer gratuitement son service de base en trois langues à ses abonnés. En outre, La Poste doit distribuer gratuitement les journaux locaux et régionaux afin d'assurer leur survie. Le Conseil fédéral doit créer la base légale nécessaire et mettre 25 millions de francs à disposition.

Via la deuxième motion, la commission veut verser une aide immédiate de 30 millions de francs supplémentaires pour les radios et télévisions locales. Celles-ci ont perdu environ 80% des entrées publicitaires pour la période de mars à mai, selon M. Engler. La somme provient de la réserve de fluctuation de la redevance de radio-télévision. Le texte a été adopté par 40 voix contre 3.

Pour Hansjörg Knecht (UDC/AG), ces aides sont discutables. Les grandes maisons d'édition ont des réserves. La plus grande a versé des dividendes de 37 millions de francs alors que la crise du coronavirus avait déjà touché la Suisse.

Aide à long terme

Mais, rappelle-t-elle, le Conseil fédéral a proposé au Parlement un paquet d'aide qui aura effet général sur le long terme. Ces mesures constituent une réponse à la crise structurelle des médias et sont plus ciblées et durables que des mesures immédiates.