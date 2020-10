Covid-19 : Les médias en ont-​​ils trop fait sur le coronavirus?

Une étude portant sur les journaux télévisés en France montre une «médiatisation inédite» de la crise du Covid-19, avec en moyenne 50 reportages par jour.

La pandémie de Covid-19 a donné lieu à une «médiatisation inédite» dans les journaux télévisés, dépassant très largement celle des précédentes épidémies ou crises sanitaires, montre une étude publiée jeudi par l’Institut national de l’audiovisuel. Selon cette dernière, publiée dans la Revue des médias de l’Ina et présentée aux Assises du journalisme de Tours, l’épidémie a généré, dans les JT du soir des grandes chaînes (TF1, France 2, France 3, Arte et M6), près de 8500 sujets au cours du premier semestre 2020, soit «50 sujets en moyenne par jour».

«Cela représente 60% de l’offre d’information globale du 1er semestre 2020» en nombre de sujets, relèvent les auteures, Géraldine Poels et Véronique Lefort. «Avec plus de la moitié des journaux télévisés consacrés au nouveau coronavirus, la crise sanitaire a bénéficié d’une couverture exceptionnelle. Ni les précédentes épidémies ni la santé en général ne sont d’ordinaire aussi médiatisées», soulignent-elles.

Jusqu’à 80% des sujets

Ce retentissement médiatique dépasse très largement celui de la grippe A (H1N1) en 2009 (plus de 1000 sujets), celui du Sras (319 sujets) ou même celui de l’épidémie de sida, qui a donné lieu à 2253 sujets, mais sur une durée beaucoup plus longue puisqu’elle remonte aux années 1980. Mentionnée pour la première fois dans les journaux télévisés le 18 janvier, la couverture du nouveau coronavirus, d’abord faible, s’est intensifiée brutalement fin février (après l’annonce d’un premier décès en France) et a enflé jusqu’à représenter 80% des sujets diffusés durant le confinement.