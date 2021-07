Chine : Les médias étrangers critiqués pour leur couverture des inondations

Plusieurs journalistes ont été accusés par des habitants de vouloir présenter la Chine sous un mauvais jour. Le dernier bilan fait état de 99 morts jeudi.

«Il n’y a pas d’amour ou de haine sans raison»

Un reporter de la BBC avait été nommément visé sur les réseaux sociaux par le comité provincial de la Ligue de la jeunesse communiste, qui avait appelé à surveiller ses faits et gestes – un message ensuite retiré. Zhao Lijian a accusé le journaliste, dans un reportage sur les inondations, d’avoir «ignoré les efforts du gouvernement chinois pour organiser les secours et le courage des habitants pour se sauver». «Il n’y a pas d’amour ou de haine sans raison», a souligné le porte-parole à l’adresse de la BBC qu’il accuse de diffuser des «fausses nouvelles».

Pour toute réponse, Zhao Lijian a jugé que la BBC méritait «son impopularité auprès des Chinois», et a accusé le FCCC de «déformer les faits et de présenter une vision sombre de l’environnement de travail journalistique en Chine». «Tant que les journalistes étrangers respectent la loi et effectuent leurs reportages conformément aux lois et règlements, il n’y a pas lieu de s’inquiéter», a souligné le porte-parole.