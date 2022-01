Votations du 13 février - «Les médias ont été un point d’ancrage important pendant la pandémie»

Je suis plutôt radio. Le matin, j’écoute la radio. Plus tard dans la journée, je lis le «Bund» et la «Berner Zeitung», qui sont les journaux de ma région. Le week-end, j’aime lire le journal sur ma tablette.

Si la population est consciente qu’elle est elle-même fortement concernée, alors le projet a une chance de passer. Nos journaux et nos radios sont affaiblis parce que l’argent de la publicité est transféré vers des groupes Internet étrangers. Si nous ne parvenons pas à soutenir rapidement les médias locaux, nous risquons d’en voir disparaître davantage. Certaines régions ne seront alors plus du tout couvertes par les médias.

Il ne s’agit pas d’une nouvelle subvention. L’aide aux journaux existe depuis 170 ans, en premier lieu pour les petits médias locaux. Ce sont eux qui souffrent le plus et ce sont eux qui seraient le plus soutenus par le paquet de mesures. L’enjeu, ce sont notamment les reportages faits sur le terrain. Ceux traitant de l’école du village ou de l’hôpital régional. Si les médias locaux n’existent plus, l’information locale fait défaut. Google et Facebook ne parlent pas de l’Entlebuch (LU) ou de Willisau (LU).