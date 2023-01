Suisse : Les médicaments bon marché pourraient renchérir

En cause, la formule complexe pour établir le prix d’une boîte de comprimés. Car le montant que nous payons en pharmacie se compose de plusieurs éléments. Il y a d’abord le prix de base du médicament exigé par son fabricant, auquel s’ajoutent des suppléments pour les pharmacies et les autres maillons de la chaîne de distribution. Et pour les préparations délivrées sur ordonnance, plus le prix de fabrique est élevé, plus les suppléments le sont également. Ce qui incite les pharmacies à vendre les médicaments les plus onéreux.