Méditerranée : Les méduses perturbent les vacances des Suisses

Elles sont petites, violettes et leurs piqûres sont incroyablement douloureuses: les méduses infestent les plages du littoral méditerranéen, en particulier celles de Corse et de Côte d’Azur, très prisées des touristes suisses. Conséquence: les vacanciers n’osent parfois plus tremper un orteil dans la mer.