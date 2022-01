LOCATION, ABONNEMENT, PARTAGE: - Les meilleures alternatives à la voiture personnelle

La location de courte durée

Qui dit voiture de location, dit vacances. Or, les agences de location de véhicules bien connus proposent désormais aussi des locations de courte durée. Qu’il s’agisse d’Enterprise, de Hertz, de Sixt ou encore d’EasyRent, tous proposent des minileasings à la journée ou sur plusieurs semaines qui, selon l’agence, offrent un package complet, kilométrage illimité inclus. La location de courte durée est idéale si vous avez ponctuellement besoin d’un véhicule pour une courte durée, notamment pour un déménagement ou pour une virée en voiture. L’avantage avec la location de courte durée est qu’il est également possible de se payer un petit bolide ou une berline haut de gamme le temps d’une journée.

La location de courte durée offre souvent l’avantage du kilométrage illimité, ce qui est particulièrement intéressant pour les personnes qui roulent beaucoup. Auto-Medienportal

L’abonnement automobile

Si vous avez besoin d’une voiture pour plusieurs mois, voire pour toute l’année, vous avez tout intérêt à souscrire un abonnement automobile. De nombreuses sociétés telles que Clyde, Carify, Vive La Car, Upto ou Carvolution proposent actuellement ce service. Chez Clyde, par exemple, il existe un modèle de véhicule adapté à chaque budget et à chaque situation. Vous paierez un forfait mensuel avec kilométrage limité, qui en dehors du carburant, couvre généralement tous les frais tels que le changement des pneus, l’assurance et les taxes routières. L’offre s’étend de la citadine compacte à la berline électrique en passant par le SUV 4x4 sport. L’autre avantage est que derrière Clyde se cache l’AMAG, l’un des plus gros importateurs de véhicules en Suisse. L’AMAG ne dispose pas uniquement d’un parc automobile dernier cri, mais est également à la tête de l’un des plus importants réseaux de distributeurs et de garagistes en Suisse. Chez Clyde, comme chez les autres fournisseurs d’abonnements automobiles, tout le processus est numérique. Quelques clics suffisent pour trouver la voiture recherchée qui sera livrée gratuitement devant votre porte.

Le fournisseur d’abonnements automobiles Clyde a la voiture adapté à tous les budgets et à toutes les besoins. Clyde.ch / Thais Varela / Stocksy United

Les sociétés d’autopartage

C’est bien connu: «sharing is caring». En d’autres termes, partager, c’est se préoccuper d’autrui. Si vous ne voulez ni louer, ni souscrire un abonnement automobile, vous avez la possibilité de partager un véhicule. La société d’autopartage la plus connue en Suisse est sans doute Mobility, qui compte près de 3000 véhicules répartis sur plus de 1500 emplacements. Avant d’utiliser le service de Mobility, il vous faudra dans un premier temps devenir membre. En plus du forfait mensuel, il faudra également payer une somme pour chaque kilomètre parcouru. Cela peut vite faire grimper la facture si l’on veut faire une virée en voiture ou l’utiliser pour un usage quotidien.

Il y a plus de 30 ans, Mobility a fait un travail de pionnier dans le domaine du partage automobile. Aujourd’hui, la société est à la tête d’un parc automobile de près de 3000 véhicules. Mobility Son avantage: les tarifs avantageux pour les membres. Son inconvénient: il faut payer en plus pour chaque kilomètre parcouru.

L’autopartage privé

Mais l’autopartage existe également dans la sphère privée. Et non, cela ne signifie pas que vous devez à nouveau demander à vos parents ou à votre copain de vous prêter leur voiture. Le site GoMore met en relation les propriétaires et les locataires de voitures. Si vous partez pendant deux semaines en vacances, par exemple, vous pouvez louer votre voiture à quelqu’un pendant ce temps au lieu de la laisser stationnée dans votre garage. Petites citadines, pick-up: tous types de véhicules à quatre roues sont disponibles à la location. L’inconvénient est que les prix varient autant que le nombre de modèles proposés. S’ajoute à cela qu’il n’est pas possible de réserver directement chaque voiture et qu’il faut d’abord envoyer une demande.