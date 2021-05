Vie pratique - Les meilleures astuces pour faire le grand ménage de printemps

Chaque année, au début du printemps, nous donnons un grand coup de frais à notre intérieur en faisant le ménage à fond, en traquant la poussière jusque dans les moindres recoins et en faisant tout briller de mille feux.

D’où vient la tradition du nettoyage de printemps?

Déjà les anciens Romains profitaient de la période précédant l’arrivée du printemps pour nettoyer à fond leurs habitations et villas. Ce n’est donc pas un hasard si le deuxième mois de l’année porte le nom de février, probablement dérivé du terme latin februare qui signifie «purifier». C’est par ailleurs en ce mois qu’avait lieu la februa, une grande fête de purification.



La tradition s’est perpétuée et même des années plus tard, les gens avaient l’habitude, après l’hiver, d’enlever la suie causée par le chauffage, qui s’était déposée dans les moindres rainures. Mais le nettoyage du printemps ne concerne pas uniquement les aspects de nettoyage; les facteurs psychologiques jouent probablement aussi un rôle important. Nous voulons dire au revoir à la morne saison et le nettoyage de printemps est un bon moyen pour cela. De plus, le nettoyage contribue à la tranquillité de l’esprit, car il permet de faire le tri dans nos pensées et de déconnecter.

1. Commencer par ranger

Les personnes qui ont une petite cuisine en particulier doivent se poser la question de savoir quelles pièces de vaisselle et quels appareils ménagers sont absolument indispensables et lesquels ne sont que nids à poussière. Tina Dawson/Unsplash

Avant d’attaquer le nettoyage à fond, il est préférable de bien ranger votre appartement. Jetez un coup d’œil dans vos placards de cuisine pour voir s’il y a de la vaisselle, des Tupperware ou d’autres ustensiles de cuisine dont vous n’avez plus besoin ou que vous n’avez pas utilisés depuis longtemps.

Votre garde-robe est aussi souvent pleine de vêtements non portés dont vous pourriez certainement vous séparer. Rangez votre bureau et débarrassez-vous des attrape-poussière qui ne servent à rien. Une fois que c’est fait, vous avez déjà réalisé une grande partie du travail.

2. Faire la poussière est incontournable

Commencez par débarrasser la surface à dépoussiérer. Munissez-vous d’un seau d’eau chaude et d’un chiffon. Évitez les chiffons en microfibres et en coton, qui pourraient rayer certaines surfaces. Veillez à ce que le chiffon ne soit pas trop mouillé, sous peine d’endommager les surfaces délicates.

Passez toujours le chiffon du haut vers le bas. Pensez à rincer régulièrement le chiffon dans le seau d’eau. En principe, vous n’avez pas besoin de détergent pour faire la poussière. Si vous voulez quand même en utiliser, il est préférable d’utiliser des produits naturels doux. Des chiffons spéciaux pour la poussière peuvent faciliter le travail, en particulier quand ça doit aller vite.

3. Faciliter le nettoyage des vitres

Il est important de bien nettoyer ses vitres pour faire rentrer un maximum de lumière dans votre intérieur et vous permettre de bien voir à l’extérieur. Gantas Vaičiulėnas/Pexels

Comme pour beaucoup d’autres choses dans la vie, il est également conseillé d’adopter une approche systématique pour faire le grand nettoyage de printemps. Venons-en au nettoyage des vitres. Commencez par décrocher et laver les rideaux. Ensuite, vous attaquerez les vitres, de préférence avec un lave-vitres spécial ou un nettoyeur de vitres de type Kärcher. Vous en trouverez à des prix abordables dans des magasins de bricolage, tels que Jumbo.

Si vous manquez vraiment de motivation pour faire les carreaux ou si vous préférez mieux profiter de votre temps, un robot lave-vitres pourrait être la solution. Vous en trouverez notamment chez Amazon. Mais un simple chiffon en microfibres et un peu d’eau chaude feront aussi très bien l’affaire. Pour les salissures les plus tenaces, le mieux est d’utiliser du nettoyant pour vitres. Commencez par les cadres des fenêtres et finissez par les vitres, que vous laverez à l’eau, du haut vers le bas. Une fois le plus gros de la saleté éliminé, vous pourrez passer le chiffon microfibres pour les faire briller.

4. Faire briller les sols

Pour nettoyer les sols, il existe une règle d’or à suivre: passez toujours l’aspirateur avant de passer la serpillière. Vous éviterez ainsi de ne faire que déplacer la poussière. Il est également important de commencer par le coin de la pièce le plus éloigné de la porte et d’ouvrir une fenêtre pour que le sol sèche plus vite. Il convient surtout de bien frotter dans les coins.

Ne négligez pas non plus les endroits difficiles d’accès, sous les meubles. Une fois que vous avez fini de nettoyer une pièce, il est préférable de changer l’eau. Vous pouvez utiliser des détergents pour les taches tenaces, mais en général, il suffit de frotter à l’eau chaude.

5. Taper le tapis

Il convient, dans un premier temps, de bien passer l’aspirateur sur le tapis, avant de le taper vigoureusement à l’extérieur. The Creative Exchange/Unsplash

Les tapis sont des nids à poussière par excellence et nécessitent un traitement spécial. Saisissez-vous de votre aspirateur et passez-le plusieurs fois sur le tapis. Une fois que c’est fait, sortez le tapis sur le balcon, la terrasse ou par la fenêtre (uniquement les tapis de petite taille). Tapez ensuite vigoureusement le tapis pour en faire sortir la poussière. Vous pouvez également utiliser une tapette. Les grosses bouloches peuvent ensuite être retirées à la main.

Si votre tapis présente une tache tenace, saupoudrez un peu de bicarbonate de soude sur la tache et versez soigneusement un peu d’eau chaude par-dessus. Laissez agir quelques heures avant de tamponner délicatement la tache avec un chiffon.

6. Au tour de la cuisine

La cuisine et la salle de bains constituent généralement un défi particulier. C’est pourquoi nous vous proposons quelques astuces pour le nettoyage de la cuisine:

Commencez par vider les placards et par laver les surfaces. Vient ensuite le réfrigérateur: il doit aussi être entièrement vidé. Si possible, retirez également les étagères et les grilles et nettoyez le tout à fond. Il est maintenant temps de passer à la cuisinière, au four et à la hotte, pour lesquels il faut absolument utiliser un dégraissant. Viennent finalement les autres surfaces et les murs, ainsi que les portes des placards. Et voilà!

7. Nettoyer la salle de bains

Dans la salle de bains, il y a généralement beaucoup à faire: outre la poussière, il faut nettoyer les joints de carrelage et éliminer les taches de calcaire récalcitrantes. Karolina Grabowska/Pexels

Tout comme pour le nettoyage de la cuisine, commencez par nettoyer l’intérieur des armoires de la salle de bains, avant de passer aux choses plus sérieuses, comme la douche, la baignoire, le lavabo et les toilettes. Pour éliminer le calcaire, vous pouvez également utiliser du vinaigre ou de l’acide citrique. Pensez aussi au carrelage, au miroir et à la robinetterie.

Voici comment procéder pour nettoyer le carrelage:

Commencez par retirer la saleté superficielle sur le carrelage à l’aide d’un aspirateur ou d’un balai. Pour les taches de calcaire, le mieux est d’utiliser du vinaigre ou de l’acide citrique. Les taches de calcaire récalcitrantes doivent être laissées à tremper pendant quelques minutes. Pour les joints de carrelage, vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents. Pour les taches particulièrement tenaces, utilisez des remèdes plus puissants, notamment en saupoudrant la tache avec un peu de bicarbonate de soude et de vinaigre. Si votre salle de bains présente des traces de moisissure, seul un produit antimoisissure à base de chlore sera efficace. Attention à bien aérer la pièce lorsque vous utilisez des produits détergents puissants et des produits antimoisissure chlorés.

8. C’est presque fini

Félicitations! Vous y êtes presque. Le gros du nettoyage est terminé. Il ne reste désormais plus qu’à apporter la touche finale et à parfaire les petits détails. Que diriez-vous de bougies parfumées pour diffuser une bonne odeur dans la pièce? Et pourquoi ne pas disposer quelques coussins décoratifs? Faites-vous plaisir et embellissez votre intérieur en y apportant une touche nouvelle. Vous verrez votre appartement d’un œil nouveau, surtout après le nettoyage de printemps.

9. Un bain chaud bien mérité

Ça y est, vous avez réussi! Félicitations! Vous avez bien mérité de vous chouchouter en dégustant une bonne bière ou en vous prélassant dans un bon bain chaud. À moins que vous ne choisissiez de boire une bière dans votre bain: l’important est de se faire plaisir. CRYSTALWEED cannabis/Unsplash