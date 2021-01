Les paysages sont sublimés lorsque l’horizon est recouvert d’un épais manteau neigeux qui étouffe les sons. Mais en plus d’une certaine beauté, l’hiver apporte aussi un ou deux inconvénients: la neige, la boue et le gel mettent nos chaussures à rude épreuve.

Les grosses bottes vont bien avec les pantalons et les jeans et permettent de varier des robes. Ces chaussures peuvent également supporter un peu de boue sans problème. Des chaussettes épaisses garderont vos pieds bien au chaud, et on vous recommande aussi d’investir dans une paire de semelles thermiques.