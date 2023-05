Viande ou végé… les meilleures destinations pour bien manger

Pour certains, il est facile de choisir une destination. C’est le cas des gastronomes qui cherchent, avant tout, à flatter leur palais. Où partir en voyage si on est d’un tempérament carnassier? Où filer si, a contrario, on privilégie la cuisine végétarienne? Ces quelques idées vous mettront sur la piste des vacances d’été.

Pour les fans de poisson

En Suède, il n’est pas toujours nécessaire de manger des köttbullars. Avec une côte de plus de 3000 kilomètres et plusieurs grands lacs, le poisson joue un rôle important dans le pays. Ainsi il est possible de déguster de délicieux spécimens, les astuces culinaires nordiques faisant le reste. Les plats de poisson les plus appréciés en Suède sont ceux à base de sill (hareng) et de gravad lax (saumon cru mariné).

Cabillaud recouvert de sauce avec caviar rouge, brocoli et autres légumes dans un restaurant suédois. Getty Images Ombles frits au Tree Hotel, Harads, Laponie, Suède. Getty Images

Les fruits de mer, comme les huîtres, les crabes ou les écrevisses, et surtout le homard suédois, sont également typiques. Selon Visit Sweden, le prix d’un plat principal commence à partir de 100 couronnes suédoises, soit environ neuf francs.

Pour les amateurs de vin

Le guide de voyage «Lonely Planet» a désigné l'Afrique du Sud comme l’une des six meilleures destinations alimentaires de 2023. La raison en est avant tout la richesse en vins de qualité. Les amateurs peuvent déguster des cépages des régions viticoles du Western Cape, du KwaZulu-Natal ou prendre part à des visites œnologiques.

Déguster du vin en découvrant le pays, c’est possible en Afrique du Sud. Getty Images

Pour ceux qui aiment le sucré

Pour les becs à miel, la France semble être la première destination si l’on souhaite déguster des pâtisseries. Rien qu’à Paris, le pâtissier Cyril Lignac ne compte pas moins de quatre boutiques, l’une d’entre elles se trouve même juste en face de la tour Eiffel.

Paris semble être la destination numéro un pour déguster des pâtisseries. Getty Images En Turquie, le dessert typique se compose de baklava. Pexels / Lisa Fotios

Les sucreries à base de sucre, et notamment les bonbons, sont également une création française. Les bonbons n’ont toutefois pu être inventés que lorsque le sucre de canne et l’art de la fabrication du sucre ont été importés d’Asie Mineure - c’est-à-dire de l’actuelle Turquie - en Europe. La Turquie convainc les voyageurs par ses superbes marchés, alimentaires ou non, et ses desserts à base de miel. Ceux qui souhaitent aller un peu plus loin devraient choisir la Chine. La Chine est considérée comme le deuxième plus grand exportateur de sucreries au monde.

Pour les mangeurs de viande

Si vous aimez les plats à base de viande, vous pensez certainement d’abord aux États-Unis pour ses burgers et ses barbecues. Ou bien le steak classique vous appelle-t-il en Argentine? La plupart des gens associent le Japon aux sushis. Pourtant, l’Empire du Soleil levant est également connu pour sa viande de bœuf wagyu, une viande grandiose et de grande qualité.

La cuisson du bœuf wagyu japonais Shabu Shabu se fait dans du bouillon. Getty Images/iStockphoto Les ramens Tonkotsu valent bien un voyage au Japon. Getty Images/EyeEm

Et ce n’est pas tout: l’une des plus anciennes villes du Japon, Fukuoka, est connue pour être la patrie des ramens Tonkotsu, qui sont également à la mode chez nous. Ainsi, tu aurais fait d’une pierre deux coups. Le Global Foodie Index 2023 place le Japon en première position en ce qui concerne le nombre de restaurants considérés comme les «meilleurs du monde», les différents plats nationaux et le rapport qualité-prix.

Pour les végétariens et les véganes

En raison de l’offre généralement assez restreinte, les végétariens et les végétaliens ont souvent du mal à trouver leur bonheur gustatif dans leur pays. Un voyage peut alors s’avérer d’autant plus difficile, ou non. L’Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de végétariens au monde. L’occasion de trouver son bonheur.

Le Mexique se trouve à la troisième place du classement des destinations végétariennes. Getty Images/Cavan Images RF