TRAFIC - Les meilleures voitures pour des câlins

La Toyota Prius

Toyota

La Toyota Prius se distingue par sa capacité unique à prendre la poudre d’escampette en silence, sans que personne ne se doute du fait qu’une partie de jambes en l’air vient tout juste d’avoir lieu. Car, honnêtement, personne ne s’attend à faire l’amour dans une Toyota Prius.

La Fiat 500 cabriolet

Fiat

Elle est peut-être petite, mais elle cache bien son jeu. La capote de la Fiat 500 cabriolet peut se rabattre au point que même les pros du Kamasutra en auront pour leur argent. De quoi donner un tout nouveau sens au fait de rouler en décapotable!

Le Range Rover SVAutobiography

Jaguar Land Rover

Le pendant de la Fiat 500 cabriolet est le Range Rover SVAutobiography. Robuste, mais luxueux. Puissant et sensuel. Le Range Rover SVAutobiography est une version un peu spéciale et surtout haut de gamme du classique britannique, mais qui est, pour le coup, équipé de toutes sortes de gadgets, parfaits pour les moments intimes. On notera notamment les sièges arrière, larges et profonds, avec la fonction de massage aux pierres chaudes en option, la glacière à champagne et le toit panoramique en verre, qui permet de profiter d’un moment en amoureux sous un ciel étoilé.

La Jeep Wrangler

Jeep

Les Jeeps sont des véhicules parfaits pour les couples qui veulent déplacer des montagnes et provoquer l’éruption de volcans. La Jeep Wrangler est robuste, présente un habitacle tout-plastique, est spacieuse et dispose de tapis en caoutchouc anti-salissures. Cerise sur le gâteau: il est possible de démonter les portes, ce qui ouvre de toutes nouvelles perspectives en matière de plaisir charnel. De quoi s’éclater!

La Jaguar Type E

Jaguar

Même l’agent secret Austin Powers avait conscience du fait que sa Jaguar Type E n’était pas seulement une voiture de sport de luxe, mais une «Shaguar». Le modèle culte est non seulement incroyablement sexy, mais possède également l’un des plus longs capots de l’histoire de l’automobile. Ça donne envie, non?

La Mercedes Maybach

Daimler

La plupart des voitures sont conçues pour le conducteur. La Mercedes Maybach, en revanche, est construite avant tout pour les passagers arrière. Il faut bien avouer que la berline de luxe n’est pas donnée, mais en contrepartie, elle offre une véritable chambre à coucher roulante, digne d’une cabine en première classe. Les sièges arrière ultraconfortables se transforment en un agréable terrain de jeu, fonction de massage comprise, sur simple pression d’un bouton. Pour encore plus de bien-être, un diffuseur de parfums intérieurs vous permet de créer une ambiance agréable et vous trouverez un réfrigérateur à champagne avec ses flûtes dans la console centrale. Que demander de plus?

Le Volkswagen California

Volkswagen

Le Volkswagen California a de l’espace à revendre et aussi de quoi parader avec une chambre à coucher, un coin salon et une cuisine. Avec ce camping-car très pratique, vous pourrez prendre du plaisir non seulement à différents endroits à l’intérieur du véhicule, mais également n’importe où dans le monde.

Le Ford F-150

Ford

Les pick-up présentent un gros avantage lorsqu’il s’agit de s’envoyer en l’air sur quatre roues: ils permettent aisément d’installer un matelas sur le plateau de chargement. Des conditions de rêve pour un moment torride. Peut-être est-ce la vraie raison pour laquelle le Ford F-150 est tellement populaire aux États-Unis? Mais n’oubliez pas d’emporter des couvertures et de ranger la surface de chargement au préalable, pour éviter de vous faire piquer les fesses par des vis, des lames de scie, des canettes de bière ou des ratons laveurs que vous aurez dérangés dans leur sommeil. Le seul bémol est que la sphère privée en prend un sacré coup.

Le Seat Alhambra

Seat

Le Seat Alhambra fait partie du segment des minivans. Autant vous dire qu’il peut s’en passer, des choses! L’Alhambra offre de l’espace en masse, au point qu’il permet même d’y faire un plan à trois.

Le Volvo XC90

Volvo

Le Volvo XC90 n’est pas uniquement généreux en espace pour des moments intimes en couple, son chic intérieur dans le style scandinave a également un agréable effet rafraîchissant, du moins visuellement. Parfait après un instant torride.

La DS 7

DS Automobiles