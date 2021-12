Diplomatie : Les «meilleurs adversaires» Macron et Orban se rencontrent à Budapest

Opposés sur de nombreux points, le président français, Emmanuel Macron, et le premier ministre hongrois, Viktor Orban, ont affiché, lundi, leur alliance sur le nucléaire et la défense.

Emmanuel Macron et Viktor Orban ont eu une rencontre chaleureuse.

Chef de file de camps opposés dans l’Union européenne, l’europhile Emmanuel Macron et le nationaliste Viktor Orban ont pourtant affiché leur bonne entente, lundi, à Budapest, se reconnaissant l’un l’autre, avec les mêmes termes, comme «adversaires politiques mais partenaires européens». Les deux hommes, qui s’étaient rencontrés à Paris en 2019, ont préféré mettre en avant leur alliance sur des sujets comme le nucléaire ou la défense européenne, au programme de la présidence française de l’UE.

«Nous avons des désaccords politiques qui sont connus, mais nous avons la volonté de travailler ensemble pour l’Europe et d’être des partenaires loyaux», a déclaré le président français, après avoir échangé une poignée de main chaleureuse avec son interlocuteur et sans s’appesantir sur les sujets qui fâchent. «Adversaires politiques et partenaires européens en même temps: nous acceptons la définition de la France, patrie des encyclopédistes», a abondé Viktor Orban, évoquant «une relation empreinte de respect».