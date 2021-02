m4music : Les meilleurs clips de Suisse sont Romands

Les meilleures vidéos ont été récompensées dans le cadre du festival m4music. Une réalisatrice vaudoise et un duo neuchâtelois ont été primés.

Cocorico pour la Suisse romande! Les lauréats du «Best Swiss Video Clip» sont connus. Le prix du jury revient à la Vaudoise Mei Fan Tan qui a réalisé «Power» du groupe Muthoni Drummer Queen . Membre du jury, la rappeuse Big Zis a justifié ce choix dans un communiqué: «La collaboration entre la réalisatrice Mei Fa Tan et Muthoni Drummer livre un clip intense, qui véhicule un message important. Il met en évidence la force des femmes et communique sur un plan émotionnel. Un clip qui possède autant de «Power» se doit d’être fêté.» En 2019, Mei Fan Tan avait déjà été nominé pour le «Best Swiss Video Clip», avec «PTTFLR», de Fabe Gryphin.

Le prix du public a, quant à lui, été remis aux Neuchâtelois Bastien Bron et Laetitia Gauchat pour leur job sur la vidéo «Une autre chanson» de My name is Fuzzy. «Pimenté d’une bonne dose d’humour absurde, ce clip aux couleurs saturées donne à ce morceau de pop lo-fi une dimension qui démontre qu’il s’agit de bien autre chose que d’«une autre chanson», écrit encore le communiqué.