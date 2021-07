Cyclisme - Les meilleurs coureurs du Tour de France sont tous millionnaires

Le quotidien belge Het Nieuwsblad s’est penché sur les salaires des coureurs du Tour de France sur la base de données obtenues en début de saison , à partir des salaires bruts et d’estimations. On y apprend notamment que les dix cyclistes les mieux rémunérés sur le Tour de France touchent en moyenne 3,25 millions d’euros (salaires bruts), soit un peu plus de 3,5 millions de francs suisses.