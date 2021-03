Au programme: l’histoire dramatique de la fille d’une toxico avec «Les enfants du Platzspitz» de Pierre Monnard, une sœur qui lâche tout pour son frère malade dans «Petite sœur» de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, les péripéties de Jacques Dubochet dans le doc «Citoyen Nobel» de Stéphane Goël, et l’histoire d’une femme tiraillée entre sa famille qu’elle aime et ses envies de liberté dans «Mare» d’Andrea Staka. Mais aussi des inédits comme «Spagat» de Christian Johannes Koch, dans lequel la liaison d’une enseignante avec le père d’une de ses élèves se retrouve menacée, ou «Beyto», histoire d’un jeune Turc qui tombe amoureux de son entraîneur de natation, réalisé par Gitta Gsell et Prix du public aux Journées de Soleure.