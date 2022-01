Escalade – Les meilleurs grimpeurs sur glace s’affrontent dans le parking de Saas-Fee

Plusieurs manières de gravir la glace

Les qualifications ont démarré jeudi. Les grimpeurs les plus rapides en vitesse et en difficulté se hissent pour la suite des épreuves, jusqu’aux finales de vendredi et samedi. Petra Klingler privilégie de son côté la difficulté, qui consiste à grimper le plus haut possible durant les six minutes réglementaires. «La vitesse a un potentiel de blessure», explique l’athlète. «Je n’ai pas l’infrastructure pour m’y entraîner, et étant donné que les piolets sont plus petits et très tranchants, les manier nécessite une certaine routine.»