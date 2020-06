Du grand spectacle en ville

Les meilleurs perchistes au centre de Lausanne

Le meeting d’Athletissima a annoncé l’organisation d’un concours sur la place du Flon le 2 septembre.

Armand Duplantis, Renaud Lavillenie et Sam Kendricks seront de la fête début septembre au centre-ville de Lausanne. Le meeting Athletissima, annulé suite à la pandémie mondiale, a annoncé mardi la tenue d’un « city event » dans le quartier du Flon.

La place de l’Europe accueillera deux pistes d’élan pour un concours masculin et féminin. Chez les femmes, les deux Suissesses Angelica Moser et Nicole Buchler se frotteront aussi à la concurrence internationale. « Je suis un homme de défi et nous ne voulions pas abdiquer face à la situation, a déclaré Jacky Delapierre. Nous avons mis sur pied ce projet proposé par World Athletics (ndlr: ex-IAAF). D’autres grands événements de ce types auront lieu à travers le monde. »