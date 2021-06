astuces de nettoyage - Les meilleurs produits ménagers pour remédier aux problèmes les plus courants

Taches, canalisations bouchées, calcaire: nous allons vous donner des solutions pour faire disparaître les taches et remédier aux problèmes de nettoyage les plus courants.

Vous est-il déjà arrivé de faire une recherche sur Google pour savoir comment rendre à vos toilettes leur blancheur écarlate? Si vous cherchez une solution pour remédier au problème de calcaire dans votre salle de bain, vous n’êtes pas le/la seul(e). Le site comparatif britannique money.co.uk a révélé quels problèmes de nettoyage donnent le plus souvent lieu à des requêtes sur Google et comment y remédier.

1. Canalisations bouchées

Si vos canalisations sont bouchées, c’est la plupart du temps dû à l’accumulation de poils, de graisse et de savon. Vous pouvez essayer de les dissoudre ou de les retirer à la main. Ron Lach / Pexels

Les canalisations bouchées sont manifestement le plus gros problème que rencontrent les internautes qui se rendent sur Google. Cela est généralement dû à dépôt constitué d’un mélange de graisse et de savon, de fibres et de poils qui créent un bouchon et empêchent l'eau de s'écouler. Essayez le mélange eau + vinaigre + bicarbonate de soude. Commencez par faire couler de l'eau chaude dans la canalisation, puis versez-y du vinaigre et du bicarbonate de soude et laissez agir 30 minutes, avant de rincer à l’eau chaude.

Si cela ne suffit pas, il faudra recourir à d’autres moyens. Munissez-vous d’un fil de fer dont vous aurez recourbé l’extrémité et faites-le glisser dans la canalisation pour retirer la saleté. Si cela ne fonctionne toujours pas, dévissez le siphon à la main ou à l’aide d’une clé après avoir placé un seau sous le lavabo. Nettoyez ensuite l’intérieur avec une brosse, avant de bien revisser le siphon.

2. Se débarrasser des poils d’animaux

Les chiens et les chats en particulier perdent beaucoup leurs poils. Pour s’en débarrasser, il existe plusieurs solutions. Timothy Meinberg / Unsplash

Autant les animaux à quatre pattes sont les amis de l’Homme, autant leurs poils sont un véritable fléau. Au printemps et au début de l’été, en particulier, les animaux perdent une quantité importante de poils que l’on retrouve sur les vêtements, les canapés et autres textiles. Là encore, il existe plusieurs solutions: un rouleau à peluches classique permet d’éliminer les poils et autres peluches.

Une autre solution consiste à enfiler des gants en caoutchouc. En frottant la surface, ces derniers se chargent en électricité statique et attirent les poils. Il existe également des produits spéciaux pour éliminer les poils d’animaux dans la machine à laver.

3. Se débarrasser du calcaire

Les dépôts de calcaire s’éliminent avec du vinaigre. Pixabay

Le tartre est un problème très répandu, surtout dans le nord et en Suisse romande, où l’eau est très dure et contient donc beaucoup de calcaire. Ce dernier se dépose sur la robinetterie, le pommeau de douche et dans les machines à café et les bouilloires. La solution la plus simple est le vinaigre. Pour nettoyer une bouilloire, il suffit d’y verser du vinaigre et de le faire bouillir, avant de rincer abondamment. Pour détartrer les pommeaux de douche et les robinets, versez un peu de vinaigre ou un produit détartrant dans un petit sac en plastique et attachez ce dernier autour du pommeau de douche. Il ne vous reste plus qu’à attendre que le calcaire se dissolve.

4. Nettoyer les toilettes et le lave-linge

Des toilettes entartrées ont vite l’air dégoûtantes, même s’il ne s’agit que de dépôts. Mais il est possible d’en venir à bout. Karolina Grabowska / Pexels Pour nettoyer votre lave-linge, il suffit de verser du produit spécial machine à laver ou de l’eau de Javel dans le tambour et de lancer un programme à vide. Rodnae Productions / Pexels

Les requêtes sur Internet concernent également souvent les cuvettes de toilettes entartrées. Outre les nettoyants WC classiques, qui sont très efficaces, vous pouvez aussi essayer de les nettoyer avec un mélange fait maison à base de bicarbonate de soude et de vinaigre. Versez le mélange dans vos toilettes, laissez agir, puis frottez avec une brosse, avant de rincer. Et voilà!