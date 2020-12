Avec les «Dezeen Awards 2020», Dezeen, l’un des magazines de design et d’architecture les plus influents au monde, a une fois de plus récompensé les meilleurs projets architecturaux de l’année. Parmi les lauréats se trouvent une école primaire en Iran, un hôtel à Bali, des emplacements pour vélos au Danemark et un immeuble d’habitation en Chine. Mais le grand gagnant, toutes catégories confondues, est la «Red Roof», une ferme du Vietnam au toit cultivable.

Les projets retenus ont été sélectionnés par un jury composé de 25 personnalités du domaine de l’architecture. Et le choix était vaste: sur 1455 projets soumis, 64 ont été retenus. Nous allons vous présenter les gagnants dans huit catégories.

La maison de ville de l’année

La Thang House de Vo Trong Nghia Architects se situe à Danang City au Vietnam… Hiroyuki Oki/Dezeen … et a su convaincre par sa durabilité. Hiroyuki Oki/Dezeen

La maison de ville de l’année, la Thang House, se situe à Danang City au Vietnam et a su convaincre le jury par sa durabilité: au rez-de-chaussée, on trouve un bassin à poissons dont l’eau sert également à arroser les arbres situés sur le toit.

La Thang House s’intègre au projet «House for Tree», pour une vie aussi durable et écologique que possible. Le jury s’est dit «impressionné par la tentative de réduire l’empreinte écologique par les plantes». De plus, la maison est une source d’enrichissement de l’environnement.

La ferme de l’année

The Red Roof de TAA Design est le grand vainqueur, toutes catégories confondues… TAA Design … et est destinée à une catégorie sociale moins aisée. TAA Design

Le grand vainqueur, toutes catégories confondues, est cette maison. Elle possède également un jardin sur le toit et se trouve également au Vietnam, dans la ville de Quang Ngai. Cette maison est conçue pour une partie moins aisée de la population, ce qui a séduit le jury. «De petits projets comme celui-ci montrent qu’un design remarquable est accessible à tous», a-t-il souligné.

Elle a été construite pour un couple vivant dans cette région qui a connu un véritable essor ces dernières années.

L’immeuble résidentiel de l’année

The Borderless Community de Fei Architects a été construit pour les Chinois qui travaillent dans le domaine créatif ou numérique. Zheng Qingling «Les immeubles résidentiels donnent parfois le sentiment d’isoler. Ce projet contribue à revenir vers un voisinage commun», a déclaré le jury à propos du projet. Zheng Qingling

Ce projet est un immeuble résidentiel dans la très peuplée ville de Guangzhou. Il a été conçu pour une clientèle bien spécifique, à savoir les «Slash Youths», c’est-à-dire les Chinois qui travaillent dans le domaine créatif ou numérique. L’immeuble comprend sept appartements, dans lesquels les futurs occupants pourront s’épanouir au mieux.

Le jury a tout particulièrement apprécié le message qui se cache derrière le projet: «Le projet est tellement optimiste et si plein d’espoir», a-t-il déclaré en ajoutant: «Les immeubles résidentiels donnent parfois le sentiment d’isoler. Ce projet contribue à revenir vers un voisinage commun.»

La transformation résidentielle de l’année

«Avec ce projet, c’est un morceau d’histoire qui a été sauvegardé», a déclaré le jury à propos de Qishe Courtyard d’Arch Studio. Qingshan Wu La maison est un hutong, une manière traditionnelle de construire des zones d’habitation en Chine, avec des cours intérieures. Qingshan Wu Le bureau d’architecture Arch Studio a transformé le hutong en une maison avec des vitrages courbes donnant sur la cour intérieure. Qingshan Wu

Dezeen décerne également des prix aux transformations, à l’instar de celle de Qishe Courtyard. Il s’agit d’un hutong, une méthode de construction traditionnelle de zones d’habitation en Chine, avec des cours intérieures. Les hutongs se font de plus en plus rares, étant donné que l’on construit davantage en hauteur de nos jours. Le bureau d’architecte Arch Studio a transformé le hutong en une maison d’habitation avec des vitrages courbes donnant sur la cour intérieure.

À l’origine, le hutong comprenait sept maisons en bois, mais celles-ci étaient toutes délabrées. Pour la réalisation du projet, elles ont donc été reliées les unes aux autres. Le jury a été particulièrement sensible à la combinaison de l’ancien et du nouveau: «Avec ce projet, c’est un morceau d’histoire qui a été sauvegardé et modernisé par la même occasion.»

Le bâtiment public de l’année

La Noor E Mobin Primary School de FEA Studio… Behrouz Khamseh … se trouve dans la ville de Bastam, en Iran. Behrouz Khamseh D’après le jury de «Dezeen», elle fait de l’école une petite ville, une communauté pour les enfants. Behrouz Khamseh

Cette école se trouve dans la ville de Bastam, en Iran, et est censée être une «communauté pédagogique» pour les enfants. Ces derniers doivent non seulement y acquérir des connaissances, mais également y apprendre à devenir des adultes responsables.

Selon le jury, «l’école est un lieu de retraite. Elle est accueillante, surtout par rapport au paysage austère alentour. Et elle fait du lieu une petite ville, une communauté pour enfants.»

L’hôtel de l’année

Pour The Tiing de Nic Brunsdon, les principaux matériaux de construction utilisés sont le béton et le bambou. Ben Hosking Pour sa construction, on a utilisé de nombreux matériaux et techniques de construction traditionnels. Ben Hosking

L’hôtel-boutique The Tiing à Bali a tapé dans l’œil du jury en raison des nombreux matériaux et techniques de construction traditionnels utilisés d’une part en hommage à ces techniques et d’autre part, en raison de la position très reculée de l’hôtel. On a donc principalement travaillé avec le béton et le bambou.

Le jury a souligné la proximité avec l’environnement: «Ce projet montre un lieu fort avec la nature environnante. Le paysage fait partie du design.»

Le projet d’aménagement paysager de l’année

La Karen Blixens Plads de COBE: un mélange de construction paysagère et d’architecture. Rasmus Hjortshoj/COAST Ici, 2000 vélos trouveront leur place. Rasmus Hjortshoj/COAST

Karen Blixens Plads est une place publique de Copenhague, au Danemark. Grâce au projet du bureau d’architecte COBE, 2000 vélos ont désormais trouvé une place au sec. Le jury a été séduit par le côté pratique: «C’est un savant mélange d’aménagement paysager et d’architecture qui vient simultanément apporter une solution au manque de places de stationnement pour vélos, un gros problème à Copenhague.»

Le projet d’infrastructure de l’année

Cycling Through Trees de BuroLandschap et De Gregorio & Partners pour visiter le Limbourg a été salué pour son lien avec la nature. Visit Limburg Ici, on fait presque du vélo dans les cimes des arbres. Visit Limburg

En Belgique, il est désormais possible de faire du vélo dans les cimes des arbres. Le projet «Cycling Through Trees» a été commandité par l’Office du tourisme du Limbourg, en Belgique. La piste cyclable fait 700 mètres de long et se trouve à dix mètres du sol.