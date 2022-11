wellness: Les meilleurs spas suisses pour affronter le froid

Mettre le froid entre parenthèses et prendre soin de soi est de saison. Voici des spas et thermes suisses pour répondre aux besoins de tout un chacun.

En novembre, regarder par la fenêtre peut d’avérer déprimant. L’idéal serait donc de s’offrir une pause bien-être. Que ce soit en ville, à la montagne ou en altitude, ces cinq établissements suisses offrent un moment de pure détente.

Pour les esthètes: Thermes Fortyseven à Baden (AG)

La température de l’eau peut atteindre 47°C. fortyseven.ch Plusieurs espaces bien-être sont à disposition, dont un sauna. fortyseven.ch

Depuis un an, les thermes Fortyseven font à nouveau de Baden une ville thermale et font revivre la culture des bains, vieille de 2000 ans. En entrant dans les thermes, on profite non seulement d’une eau thermale riche en minéraux, dont la température peut atteindre 47 °C, mais aussi d’un chef-d’œuvre architectural, créé par le célèbre architecte suisse Mario Botta.

Cinq bassins différents, un grand espace sauna ainsi que le Kosmos, un espace de détente pour tous les sens, gâtent les visiteurs. Besoin de recharger les batteries? Il y a l’embarras du choix: massages du corps avec des coquillages chauds, sieste revigorante et bien d’autres traitements.

Prix de l’entrée journalière: 59 francs du lundi au vendredi, 65 francs les samedis, dimanches et les jours fériés

Pour les adeptes de la tranquillité: Mountain Ashram Spa à Zermatt (VS)

L’eau de source provient des montagnes environnantes. cervo.ch Le Mountain Ashram Spa propose également des cours de méditation et de yoga. cervo.ch Le sauna est la touche scandinave du spa. cervo.ch

Le Cervo Mountain Resort à Zermatt cache un joyau tout particulier: le Mountain Ashram Spa. Ce lieu de repos s’inspire des sources chaudes japonaises, appelées «onsen», des bains de pierres chaudes bhoutanais et de l’art du sauna nord européen. Des herbes locales et l’eau de source provenant des montagnes environnantes font également partie des soins.

Outre les différents bains et saunas, divers soins du visage et du corps occidentaux et asiatiques sont proposés. Le Mountain Ashram Spa organise également des cours de méditation et de yoga.

Prix de l’entrée journalière: jusqu’à fin novembre, 70 francs pour trois heures dès 14 ans, puis, à partir de décembre, 85 francs

Pour les petits et les grands: les thermes de Loèche-les-Bains (VS)

Avec leurs 500 mètres carrés, les thermes de Loèche-les-Bains sont les plus grands bains thermaux alpins d’Europe. My Leukerbad AG Dix bassins et de grands saunas: les familles aiment ce spa pour son rapport qualité-prix. My Leukerbad AG

Avec leurs 500 mètres carrés, les thermes de Loèche-les-Bains sont les plus grands bains thermaux alpins d’Europe et sont parfaits pour tous les actifs, ainsi que les familles avec enfants. Pour les personnes à la recherche d’action, le parc aquatique est l’endroit où se rendre.

Outre les joies de la baignade, les saunas et les massages, comme ceux proposés aux bébés pour renforcer leur système immunitaire, ne sont pas en reste.

Prix de l’entrée journalière: 35 francs dès 16 ans

Pour les fans de mysticisme: Mineralbad & Spa à Samedan (GR)

Dans le Mineralbad & Spa Samedan, il est possible de se baigner sur quatre étages. aqua-spa-resorts.ch Le concept d’éclairage et le labyrinthe composé de différentes pièces nous emmènent dans un autre monde. aqua-spa-resorts.ch Depuis le dernier étage, on admire la vue sur le clocher de l’église et sur les montagnes grisonnes. aqua-spa-resorts.ch

Le Mineralbad & Spa Samedan s’intègre parfaitement dans le centre historique du village. Il est le premier bain minéral vertical de Suisse. Les deux architectes Quintus Miller et Paola Maranta sont à l’origine de ce projet. Ici, il est possible de se détendre et de se baigner sur quatre niveaux. Depuis le dernier étage, on admire la vue sur le clocher de l’église et sur les montagnes grisonnes.

L’établissement se veut original. Que ce soit en se baignant dans de l’eau minérale revitalisante de source ou en effectuant un rituel de purification mystique: le concept d’éclairage et le labyrinthe composé de différentes pièces nous emmènent dans un autre monde.

Prix de l’entrée journalière: le rituel du bain Mineralbad & Spa à partir de 15 ans coûte 39 francs, avec vestiaire privé, il coûte 49 francs.

Pour les petits budgets: les Bains de Saillon (VS)

Dès le 20 décembre, il sera possible de redécouvrir les Bains de Saillon avec son centre thermal composé de piscines extérieures chauffées à 34 °C, d’un bassin semi-olympique à 28° et d’une rivière thermale à 34°. Pour les adeptes du calme, les Mayens du Bien-Être abritent des saunas et hammam. Le fitness, quant à lui, rouvrira le 8 janvier prochain.