La Tzoumaz (VS)

C’est la plus longue piste de Suisse romande pour les amateurs de luge, avec plus de 800 mètres de dénivelé entre Savoleyres et La Tzoumaz! Possibilité de louer des luges en station ainsi qu’au sommet de Savoleyres. La piste sera ouverte dès le 19 décembre.

Moléson-sur-Gruyère (FR)

Les Diablerets (VD)

Pour les sportifs qui aiment aussi les passages plus doux pour admirer la vue, la piste des Diablerets, longue d’un peu plus de 7 kilomètres, propose de belles sensations dans de beaux paysages. La station propose elle aussi la location de luges.

Leysin (VS)

Certes, il ne s’agit pas d’une descente en luge à proprement parler, mais le Tobogganing Park et ses pistes à dévaler sur des bouées donneront des frissons même aux aventuriers les plus aguerris. Le parc ouvre le 19 décembre.

Charmey (FR)

Au sommet de Vounetz, à l’arrivée des télécabines sur le domaine de Charmey, les riders ont deux possibilités: une descente plus sportive, pour ceux qui aiment l’adrénaline, et une plus tranquille, plus familiale. De quoi mettre tout le monde d’accord. Pour les compétiteurs, une course de luge a lieu en début d’année.