Valais : Les membre du gang des iPhone condamnés

Ils avaient un mode opératoire expérimenté et expéditif. Trois ressortissants roumains ont été condamnés il y a quelques jours par le Tribunal de Monthey pour vol par métier et en bande. Dans le détail, ils ont écopé de respectivement 16 et 12 mois de prison ferme pour deux d’entre eux, et de 9 mois avec sursis pour le dernier. Ils seront en outre expulsés du territoire helvétique pour une durée de cinq à dix ans.