Sana évoque l'ambiance qui règne au sein de Twice

Après que la Sud-Coréenne Jeongyeon avait été annoncée absente «pour des raisons de santé» des concerts de Twice prévus à Séoul, les 25 et 26 décembre 2021, beaucoup de fans du célèbre girls band de K-pop ont craint que le groupe ne soit en train d’exploser. Il n’en est rien si on en croit la récente interview que la Japonaise Sana Minatozaki a donnée à la version coréenne du magazine « Cosmopolitan ».

Pour la chanteuse de 24 ans, Twice, qui a été créé en 2015 par la maison de disques JYP Entertainment, n’est pas une formation éphémère. Loin de là. Elle assure que, dans «dix ou vingt ans», elle existera toujours. Cela parce que les filles entre elles et avec leur entourage ont construit quelque chose de très fort qui va bien au-delà d’une simple relation de travail. «Nous sommes de proches amies, une famille et des collègues en même temps. C’est difficile de définir ce qui nous lie avec des mots, mais on peut dire que l’on est irremplaçables les unes pour les autres.»