Fribourg : Les membres d’un gang local sur les bancs du tribunal

La rivalité entre un groupe fribourgeois et un groupe lausannois a conduit les accusés à commettre une multitude de délits. Plusieurs chefs d’accusation pèsent sur quatre hommes âgés de 21 à 25 ans: agressions, brigandages, vols et autres. Le méfait le plus notable de la bande remonte à janvier 2020. Le groupe fribourgeois a alors kidnappé un rival lausannois en l’attirant dans un piège à Châtel-Saint-Denis.

Les accusés ont mené l’opération à distance, via un live Snapchat. Leurs complices ont notamment forcé la victime à se dénuder dans une cave et à danser nue devant les caméras, rapporte «la Liberté». Le procès a débuté mercredi et va durer encore quelques jours. Neuf autres participants à ces événements ont déjà été condamnés à des jours-amende et à des amendes fermes.