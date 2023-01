Livres : Les mémoires explosifs du prince Harry arrivent en librairie

On sait déjà que William, l’héritier du trône, son «frère bien aimé et ennemi juré», est sa principale cible. Mais le roi Charles III, chef d’État de 15 pays qui sera couronné le 6 mai, n’est pas non plus épargné. Tout comme Kate, l’épouse de William, et Camilla, la reine consort.