Guerre en Ukraine: Les menaces russes contre un reporter suisse jugées «inacceptables»

«Pour le DFAE, cette manière de faire est proprement inacceptable. Nous allons le faire savoir sans équivoque à l’ambassadeur russe, et lui rappellerons que la liberté d’information et la liberté des médias sont garanties par la Constitution fédérale», a réagi sur Twitter le chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau.

Propagande terroriste

L’article qui a hérissé Moscou évoquait les conditions dans la ville ukrainienne de Melitopol occupée par la Russie et sur les actes de sabotage des partisans ukrainiens. Il y était notamment question de femmes de la ville qui «distribuaient aux soldats russes des pâtisseries coupées avec des laxatifs». L’ambassade a qualifié d’inventions et de rumeurs cet épisode et a estimé que l’article était de la «propagande terroriste via les médias».