Canton de Fribourg: Les ménages continueront de payer leur courant sans aide

Cosigné par huit élus socialistes, un mandat proposait au Conseil d’État fribourgeois d’élaborer un système de «chèques électricité» pour les ménages à bas et moyens revenus. Il s’agissait de limer les effets de l’augmentation de la facture d’électricité en préservant le pouvoir d’achat des citoyens, évitant ainsi un recul de leurs dépenses dans les entreprises du canton.

La proposition a été balayée par le gouvernement qui l’a jugée irrecevable faute de bases légales. Le Conseil d’État a toutefois également tranché sur le fond, défavorablement. «Le tarif moyen est de 25,35 centimes par kWh en 2023. Le canton de Fribourg se situe donc en dessous de la médiane suisse, laquelle se trouve à 27,2 centimes, alors qu’il se situe sur la médiane en 2022», a argumenté le Conseil d’État avant de rappeler que «la hausse des prix concerne également tous les carburants et combustibles et que cette dernière est perceptible depuis la reprise économique post-pandémie et surtout la guerre en Ukraine.» Une inflation toutefois mesurée en Suisse (2,8%) l’an dernier, en comparaison à celle subie dans la zone euro (9,2%).