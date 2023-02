Statistiques : Les ménages monoparentaux ont triplé en 50 ans en Suisse

La Suisse comptait 3,9 millions de ménages privés à la fin de l’année 2021. Plus d’un tiers (37%) se composaient d’une seule personne, 27% étaient des couples sans enfants et 29% des ménages monoparentaux avec des enfants de moins de 25 ans. Le nombre de ces derniers a presque triplé au cours des 50 dernières années, tandis que celui des couples avec enfants de moins de 25 ans est resté presque inchangé, a indiqué jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS).



Si les ménages familiaux avec enfants représentent moins d’un tiers de l’ensemble des ménages, reste que ce type de ménage comprend près de la moitié de la population résidente permanente (54%) alors que 17% de la population vivent seuls et 25% dans un couple sans enfants.