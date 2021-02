Les fruits, les légumes et les pommes de terre ont représenté 13,7% des dépenses alimentaires en 2020.

Les ménages suisses n’ont pas regardé à la dépense pour leurs produits alimentaires et boissons en 2020. Ils ont déboursé en moyenne 7680 francs, explique jeudi l’office fédéral de l’Agriculture.

Le chiffre d’affaires dans le segment des denrées alimentaires a augmenté de 11% en Suisse à près de 30 milliards de francs l’année passée. Les produits d’origine animale, avec un total de 10,6 milliards de francs, représentent plus d’un tiers des denrées écoulées par les détaillants. Les fruits, les légumes et les pommes de terre ont représenté 13,7% soit un chiffre d’affaires de 4,1 milliards.

Des Romands friands de poisson

Une étude des différences régionales montre que les ménages romands ont consacré 4% de leur budget alimentaire à l’achat de poisson contre 2,1% en Suisse alémanique. Les zones urbaines ont acheté moins de viande et de lait que dans les régions rurales.

Alors que les dépenses les plus élevées des familles concernaient la viande, les ménages sans enfants ont utilisé une plus grande partie de leur budget pour l’achat de légumes et de boissons alcoolisées.