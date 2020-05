Les mendiantes roms ne seront plus tolérées

Par «humanisme»

«Nous sommes une association humaniste», déclare Guillaume Rosselet pour justifier le fait que l’ALJF n’a pas respecté le contrat avec les CFF en logeant des familles roms à la place d’apprentis ou d’étudiants à la recherche d’un toit à moindres frais. Il admet cependant que la demande en la matière est toujours plus grande que l’offre, et il souligne qu’une réunion a eu lieu la semaine passée avec l’association Opre Rom, avec qui l’ALJF collabore, afin de rappeler à ces familles tziganes de ne plus mendier dans la rue.