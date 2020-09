États-Unis : Les «mensonges» et «attaques» de Trump n’ébranlent pas Biden

Le premier débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle américaine aura lieu mardi. Joe Biden s’attend à des «attaques personnelles» de la part de son rival, Donald Trump.

Confrontation attendue

Certains parmi ses soutiens craignent toutefois que Joe Biden, enclin aux gaffes et dérapages, ne vacille lors de ces duels télévisés sous les coups rhétoriques de milliardaire républicain au style plus agressif.

Trump comparé à Goebbels

«Les gens savent que le président est un menteur», a encore dit Joe Biden. «Ce n’est pas comme si c’était une surprise. Et donc je suis prêt à y aller, et à expliquer pourquoi je pense qu’il a échoué et pourquoi je pense que mes propositions aideront les Américains et l’économie américaine, et renforceront notre sécurité sur la scène internationale».