Santé

Les mères ayant accouché pendant la crise sanitaire devront payer

Interpellé par la FRC, l’OFSP refuse de prolonger le délai de prise en charge des soins postpartum pour les jeunes mères, même si ceux-ci n’étaient pas accessibles pendant la crise sanitaire.

L’OFSP a décidé le 10 juin que les rendez-vous de soins postpartum ayant été repoussés à cause de la pandémie seront à la charge des jeunes mères, et parfois à 100%.

Après l’accouchement, les jeunes mères bénéficient d’une couverture totale des soins postpartum, sans devoir payer la part relative à la franchise ni la quote-part de 10%, pendant cinquante-six jours. Or, les nombreux rendez-vous ayant été repoussés à cause de la pandémie devront être à la charge de ces femmes, parfois à 100%: la franchise à 2500 francs continue d’être l’une des plus répandues. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en a décidé ainsi le 10 juin, comme le relate le quotidien «24heures».