Festival à Fribourg : «Les meringues à la crème double aident à la digestion» d’une fondue

Le 1er «Suisse Fondue Festival» aura lieu mi-novembre à Fribourg. L’occasion pour le président du comité d’organisation, l’ex-conseiller national Dominique de Buman, de distiller ses conseils avec humour…

La fondue crée la bonne humeur, dit le dicton. À vérifier dès le 17 novembre à Fribourg. 20min/Celia Nogler

La 1re édition du «Suisse Fondue Festival» aura lieu du 17 au 20 novembre 2022 à Fribourg. Ce festival doit permettre d’établir Fribourg comme capitale de la fondue. Quelque 15’000 visiteurs sont attendus.

L’événement, initié par les Interprofessions du Gruyère et du Vacherin fribourgeois, a un double objectif: célébrer la fondue «moitié-moitié» comme le produit identitaire du patrimoine culinaire du canton; et asseoir la notoriété de la fondue à base de Gruyère AOP et de Vacherin AOP au-delà des frontières, selon le festival.

L’occasion en tout cas pour le président du comité d’organisation, l’ancien conseiller national Dominique de Buman, de résumer l’essentiel sur le sujet et de distiller quelques conseils, samedi, au «Tages-Anzeiger». Ainsi, il rappelle au journal alémanique que la tradition veut que si un convive perd un bout de pain, il doit payer une bouteille. Et de vanter en passant, les vins blancs du lac de Neuchâtel et du Vully qui sont aujourd’hui «parmi les meilleurs de Suisse».

Le meilleur dessert: les meringues

Même si son cœur bat pour la moitié-moitié, Dominique de Buman ne se dit pas fermé à d’autres fondues, comme celles à la tomate ou à l’Appenzeller. Et il a son avis aussi sur les desserts adéquats. Ainsi à ceux qui aiment une tranche d’ananas pour digérer leurs 200 grammes de fromage, il préconise «de les flamber d’abord avec un alcool fort». Et de souligner avec humour qu’à Fribourg, on préfère les meringues à la crème double de Gruyère. «Cela aide aussi à la digestion».

Interrogé sur le fait que ce sont souvent les hommes qui touillent la fondue (en formant des huit dans le caquelon, bien sûr), le Fribourgeois a son explication: «Je pense que c’est en raison de leur impossibilité de cuisiner quoi que ce soit de plus compliqué», rigole-t-il. Enfin, si lors du festival, un robot brassera la fondue, Dominique de Buman est formel: «une fondue mélangée à la main aura toujours meilleur goût».