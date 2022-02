Swisscom : Les messages MMS appartiendront bientôt au passé

L’opérateur historique va arrêter définitivement les MMS dès janvier 2023, car ce service d’échange de données via un téléphone portable est en perte de vitesse.

Les MMS pour «Multimedia Messaging Service» vont bientôt signifier «Mes Meilleurs Souvenirs» chez Swisscom (y compris M-Budget, Wingo et Coop Mobile). Ce service qui permet d’envoyer photos, vidéos, messages vocaux, documents et autres depuis vingt ans cessera d’être offert le 1 er janvier 2023.

Face à la popularité grandissante des applications de messagerie instantanée comme WhatsApp et Threema, le service de messagerie multimédia est à la traîne. L’entreprise a donc décidé de consacrer ses ressources à des thèmes plus innovants, explique la porte-parole de Swisscom, Annina Merk.

Par étapes

Dès la fin de mars 2022, Swisscom arrêtera le «MMS-Viewer», cette prestation destinée aux personnes qui ne peuvent pas visualiser les MMS sur leur appareil et qui ont donc besoin d’un lien internet. Puis la désactivation se fera par étapes. Les premiers clients ne devraient plus pouvoir envoyer et recevoir de MMS fin septembre 2022, poursuit Swisscom. L’arrêt total interviendra au début de 2023. Contacté, Salt indique «ne pas encore fixer de timing à ce sujet, mais il est en effet probable que ce service soit suspendu dans les années à venir.» Même son de cloche chez Sunrise: «Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de désactiver le service MMS. Nous observerons la situation et les besoins de nos clients concernant ce service et, le cas échéant, nous le réévaluerons à une date ultérieure» confie un porte-parole de l’opérateur.