Les bagarres, notamment chez les jeunes, inquiètent. iStock/Getty Images

La criminalité au bout du lac est en baisse. L’ensemble des infractions pénales a diminué de 10% en 2020 par rapport à l’année précédente , selon les statistiques présentées lundi par la police cantonale genevoise . Un chiffre qui confirme le recul entamé depuis plusieurs années, avec une réduction de 31% par rapport à 2010. Les atteintes au patrimoine ont notamment enregistré une baisse de 12% sur un an. Comme l’a indiqu é la commandante de la police Monica Bonfanti, « les mesures liées au Covid ont eu un impact .»

Moins de vols, accidents et délits

Lors du semi-confinement au printemps dernier, une forte diminution a en effet été constatée concernant les cambriolages, les vols dans l’espace public, les accidents de la circulation ou encore les délits contre les personnes. Pour les cambriolages, « il y a eu une différence importante » , a souligné le lieutenant-colonel François Waridel, chef des opérations. Tout le monde était à la maison, ce qui a entraîné un report dans les caves, les buanderies, les locaux communs d’immeubles, les locaux de jardin ou les chantiers, a expliqu é l’officier. Pour ce qui est des vols à la tire, les rues étaient vides et les gens étaient plus attentifs en raison de la distance interpersonnelle, ce qui a entraîné « une sacré e baisse » durant cette période. Pour ce type de vol, un pic a été constaté en septembre et octobre: « C’était en lien avec l’ouverture des commerces, il y avait plus de monde dans les rues et l’argent circulait plus » , a a jout é le haut gradé.

Impact des frontières fermées

Selon Mauro Poggia, conseiller d’Etat en charge du D épartement de la sécurité, la fermeture des frontières a joué un rôle: « Genève est malheureusement un lieu attractif pour la délinquance venue d’Europe, a-t-il déclar é . Les délinquants de l’autre côté de la frontière ont moins pris le risque de la traverser. Pour les délinquants d’ici, la police, plus présente dans les rues, a joué un rôle dissuasif. »

Interventions liées au bruit en hausse

Si la plupart des indicateurs étaient e n recul durant cette période de semi-confinement, les interventions en lien avec le bruit ont fortement augmenté, tendance qui s’est poursuivie toute l’année. La police est ainsi intervenue près de 9900 fois l’an passé contre un peu plus de 6000 fois en 2019. Les forces de l’ordre ont aussi été très sollicitées par les contrôles des mesures sanitaires: elles en ont mené 6638. « Cela a engendré une forte augmentation des appels et un nombre important de dénonciations, a rapporté François Waridel. Entre juin et septembre, nous avons reçu 10’000 appels de plus qu’en temps normal. » Les gens signalaient une personne en bas de leur immeuble qui ne respectait pas les mesures anti-Covid , par exemple. « Par soir, on est passé de 350 appels à 500 » , a détaill é l’officier.

Barres de fer, battes, couteaux