La situation continue à être « extrêmement tendue » à Genève sur le front du Covid -19 , a indiqué jeudi la médecin cantonale , Aglaé Tardin. Si une petite accalmie a été constatée entre le 25 et le 28 septembre, le nombre d’infections ces deux à trois dernières semaines a dépassé à plusieurs reprises les soixante, comme mercredi, avec 61 nouveaux cas et 38 hospitalisations. Les lieux communautaires, tels que clubs de sport ou endroits festifs privés, sont les principaux vecteurs de transmission, a poursuivi la médecin cantonale.

Éviter une recrudescence

Pour éviter une recrudescence, le Conseil d’ É tat a décidé de prolonger toutes les mesures mises en place mi-août jusqu’au 16 novembre, telles que la désinfection des mains, l’obligation de porter un masque dans les commerces, restaurants et débits de boisson s , ainsi que, dans ces derniers, l’obligation de consommer assis et l’obligation de collecter les données des clients. Les boîtes de nuit restent fermées, tandis que les événements privés sont toujours limités à 100 personnes , sauf si la distanciation et le port du masque peuvent être garantis. Les manifestations de plus de 1000 personnes doivent continuer à être divisées en tranches maximales de 100 personnes.